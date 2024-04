Cassa di Ravenna in utile. È stato un 2023 di crescita

L’assemblea della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario privato e indipendente del quale fa parte anche la Banca di Imola, ha approvato all’unanimità i risultati individuali e consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. A presentarli, il direttore generale Nicola Sbrizzi. L’utile netto dell’operatività corrente della Cassa di Ravenna è cresciuto a 32,052 milioni di euro (+14,21%). L’assemblea presieduta da Antonio Patuelli ha inoltre deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo, ulteriormente aumentato, nella forma di una azione ogni 30 possedute (senza oneri fiscali per l’azionista) o, a richiesta, in contanti, di 51 centesimi di euro per azione (+15,91%). La raccolta diretta della Cassa è aumentata a 4.809 milioni di euro (+3,1%), la raccolta indiretta ammonta a 5.454 milioni di euro (+6,6%). Gli impieghi ammontano a 3.283 milioni di euro (-2,5%), risentendo della riduzione della domanda. L’utile netto consolidato del Gruppo bancario Cassa è cresciuto a 41,5 milioni di euro (+27,74%), risultato mai raggiunto in precedenza. I dati relativi ai coefficienti patrimoniali di vigilanza confermano e rafforzano ulteriormente l’elevata patrimonializzazione del Gruppo: il Cet 1 Ratio della Cassa è del 20,49% e di Gruppo è del 15,89%, più del doppio del 7,85% richiesto dalle autorità al Gruppo Cassa nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale Serp. Il Total Capital Ratio è cresciuto per la Cassa al 21,83% e per il Gruppo al 17,42%, rispetto al 12,05% richiesto dalle autorità. Per la migliorata qualità del credito, il totale di tutti i crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è del 2,1% del totale degli impieghi netti. Il presidente Patuelli ha ricordato come la Cassa si sia "impegnata fortemente per le modernizzazioni tecnologiche e nel mantenimento e rafforzamento della rete delle filiali per permettere a ciascun cliente di scegliere il canale per effettuare operazioni".