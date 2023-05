Castel Guelfo guarda avanti Ma il Sillaro è sotto la lente

Dalla grande paura alla massima operatività. Castel Guelfo tira un sospiro di sollievo dopo l’alluvione dei giorni scorsi che ha colpito il paese. Così il municipio guidato dal sindaco Claudio Franceschi ripercorre sui social tutte le tappe dell’emergenza: "Il Centro operativo comunale ha coordinato ogni attività ed emesso le ordinanze condivise con Prefettura e Protezione Civile Regionale – scrive l’ente –. Sono intervenute le squadre della Protezione Civile di Castel Guelfo, di Vicenza e di Porto Tolle. Ma anche i cantonieri comunali e gli assistenti civici. Carabinieri e Polizia locale hanno prestato servizio h24 così come il presidio della giunta, del consiglio e degli uffici comunali per dare risposta alle chiamate di emergenza".

Un ripristino in tempi da record: "Dal quadro generale complesso siamo riusciti, in un paio di giorni, a rendere percorribili e pulite gran parte delle strade – continua –. Resta il grande rammarico e profondo dispiacere per tutte le famiglie che sono state colpite. Una situazione di alta criticità. Gli interventi sono stati programmati in base al grado di gravità e tenendo conto di tutte le forze che avevamo a disposizione".

Non solo. "Comprendiamo che ognuno sente il proprio problema come il più importante, ma in una situazione simile non ci si può esimere dal dare delle priorità per garantire la sicurezza delle persone – aggiunge il Comune –. In momenti così complessi e difficili è possibile commettere qualche errore, ma siamo determinati nell’affermare che si è fatto l’impossibile. Ancora c’è da fare e noi ci saremo". Intanto si prova a ripartire. "Su richiesta del sindaco, e con il supporto della Regione, abbiamo ottenuto la consulenza di una squadra di ingegneri del Genio Civile della Regione Toscana per effettuare una perizia adeguata sullo stato del fiume Sillaro – sottolinea la nota –. Un’azione seguita da un ulteriore sopralluogo con tanto di documentazione fotografica. Positiva la ripresa di tutte le scuole per tornare a inquadrare un senso di normalità".

Con una raccomandazione e tanti ringraziamenti: "Non posizionare più i rifiuti lungo le strade, ma gestire lo smaltimento presso la stazione ecologica – conclude lo scritto –. Vogliamo porgere un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno operato e ai tanti liberi cittadini, tra cui molti giovani, che senza polemiche si sono resi disponibili e hanno dato una grande mano. La solidarietà è l’unico sentimento, a nostro avviso, che deve accomunare un’intera comunità in casi simili".

Mattia Grandi