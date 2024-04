’Castello e dintorni’, seconda tappa

Venerdì è tempo della serie ’Castello e dintorni’. Arriva il secondo video, questa volta alla scoperta di Castel dell’Alboro, che verrà pubblicato sulla pagina YouTube del Comune. La serie, giunta alla terza stagione e patrocinata dal Comune di Castel San Pietro, è ideata e realizzata da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi dell’associazione Terra Storia Memoria con l’intento di valorizzare luoghi storici e naturalistici poco noti o dimenticati. "Castel San Pietro fu fondato, come borgo franco dai bolognesi nel 1199 – spiegano i due autori della serie –. Ma da dove provenivano i primi abitanti del castello e per quale motivo si trasferirono nel nuovo insediamento? Abbiamo cercato nei documenti e abbiamo trovato una corrispondenza". Questa nuova serie dedicata in gran parte alla storica presenza di castelli nel territorio comunale, comprende in tutto 12 video di 3 minuti ciascuno, che vengono pubblicati ogni venerdì per 12 settimane.