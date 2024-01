Centro storico, gli eventi non bastano

Più parcheggi, migliore viabilità, più sicurezza, più solidarietà e anche più eventi in centro storico. Il libro dei desideri degli imolesi per il 2024 – raccolto con alcune interviste a cittadini e raccontato nei giorni scorsi – e rivolto principalmente all’amministrazione comunale è ricco. E l’ultimo tema, quello degli eventi, è quello che torna più spesso ogni volta che ascoltiamo i cittadini. Era già emerso in precedenza anche parlando con gli universitari e con i cittadini. Ma è davvero la mancanza di eventi durante l’anno il vero problema? Verrebbe da dire di no.