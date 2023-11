Cgil, Moni è il nuovo segretario: "Pronti ad affrontare tutte le sfide"

Stefano Moni è il nuovo segretario generale della Cgil di Imola. È stato eletto ieri, a voto segreto, dall’assemblea generale della Camera del lavoro imolese, alla presenza del segretario della Cgil Emilia-Romagna, Massimo Bussandri, ottenendo il 95% di voti favorevoli (67 votanti su 72 aventi diritto: 64 voti favorevoli, 2 contrari, 1 scheda bianca).

Moni succede a Mirella Collina, per sei anni segretaria generale, che da domani sarà in pensione, dopo 23 anni trascorsi alla Cgil di Imola (è stata segretaria della Fp, poi della FLC, successivamente in segreteria confederale e dal 2018 segretaria generale).

"Sono consapevole della grande responsabilità che mi consegnate – ha detto Moni rivolgendosi all’assemblea – e al tempo stesso della grande opportunità che avremo tutti insieme di svolgere un lavoro che permetta alla Cgil di Imola di affrontare tutte le sfide attuali e quelle che si presenteranno in futuro, al fine di renderla ancora più rappresentativa. Riconosco a Mirella il merito di aver guidato la Camera del Lavoro con grande professionalità e impegno in questi anni complicati. La mia storia è quella di un sindacato rivendicativo, contrattuale e democratico e queste peculiarità le porterò con me in questo nuovo percorso che sarà arricchito da un confronto costante dentro e fuori la nostra organizzazione".

Nato a Novafeltria nel 1965, laureato in scienze geologiche, nel 2008 Moni si è trasferito a Castel San Pietro dove è stato eletto Rsu nell’azienda metalmeccanica dove lavorava come impiegato. Dopo essere entrato nel direttivo Fiom Imola, nel 2015 è diventato funzionario della categoria, occupandosi di artigianato, piccole e medie aziende e successivamente di cooperazione. Nel 2018 è stato eletto segretario generale della Fiom di Imola.

"Sono orgogliosa di tutto il lavoro svolto in questi anni difficili – ha spiegato Collina – e dei risultati importanti che insieme siamo riusciti a raggiungere. Stare in Cgil non è un lavoro, è una missione ed è proprio questa dedizione di ciascuno di noi a rendere importante e grande la nostra organizzazione, un punto di riferimento anche nel nostro territorio. Ringrazio i compagni e le compagne e auguro al nuovo segretario e a tutti e tutte buon lavoro perché c’è ancora tanto da difendere e conquistare".