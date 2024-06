Che festa alle Acque ‘Sport al centro’ fa 25mila presenze. In campo 46 società

Si conferma vincente lo schema di gioco di ‘Sport al centro’. La 23esima edizione dell’evento dedicato agli atleti giovani e giovanissimi, andato in scena ieri al parco delle Acque minerali, si chiude infatti con 25mila presenze complessive stimate dal Comune.

Dall’atletica al basket, passando per la scherma: oltre 46 società sportive si sono messe in mostra, facendo provare gratuitamente a bambini e ragazzi 40 discipline diverse.

La giornata è iniziata con la tradizionale sfilata degli sportivi accompagnati dalla banda musicale città. Partenza da piazza Gramsci con direzione stadio Romeo Galli, dove i saluti istituzionali hanno aperto ufficialmente la manifestazione. Tra le novità dell’edizione 2024 dell’evento, la nuovissima mascotte Sporty che se ne è andata in giro per il parco a rallegrare e intrattenere tutti i partecipanti.

Confermatissima la ‘corsa al timbro’ per i più piccoli: dopo aver ritirato la cartolina di partecipazione allo stand dell’organizzazione, è stato possibile raccogliere per ogni sport provato un timbro. Al raggiungimento di sei timbri (contro i dieci del passato), riconsegnando la cartolina allo stand, si riceveva un piccolo gadget.

La manifestazione si è avvalsa anche del patrocinio del Comitato regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia Romagna.

A completare la giornata di festa, tutta dedicata all’attività motoria, l’apertura dell’Autodromo ai pedoni, con accesso consentito a skateboard, pattini e monopattini non elettrici e non a motore.

"Una festa sportiva diffusa e animata nella cornice del parco delle Acque minerali – commenta a fine giornata il sindaco Marco Panieri –. Grazie all’ufficio Sport del Comune, alla Protezione civile, alle società e alle associazioni che hanno partecipato, alla banda musicale e ai dipendenti comunali per l’organizzazione. Tutto è sempre nel ricordo di Domenico Dadina, che ha dedicato la vita allo sport".

Stimato e indimenticato dipendente comunale, a lungo vera anima della manifestazione (che non a caso ha per sottotitolo ‘Dado, una vita per lo sport’), Dadina è scomparso nel 2015 all’età di 52 anni.