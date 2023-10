Ciclo di incontri settimanali con i medici

Tornano gli incontri di ‘Parliamo della mia salute’, organizzati dall’Azienda Usl e da Professione Medica Insalute Aps. Un’iniziativa, giunta alla quinta edizione, che si propone di aiutare i cittadini a diventare protagonisti della propria salute acquisendo conoscenze e consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

Gli incontri si svolgeranno in presenza su quattro sedi distinte, con giorni fissi della settimana: il martedì a Borgo Tossignano, sala consiliare del Comune; il mercoledì a Medicina, Casa della salute (via Saffi,1); il giovedì a Castel San Pietro Terme, sala biblioteca Casa della salute (via Oriani, 1); il venerdì a Imola, Polo formativo dell’ospedale vecchio (piazzale dalle Bande Nere, 11). L’orario è per tutti dalle 15 alle 16.

Il calendario è molto fitto: 33 incontri totali che si concluderanno il 5 dicembre.

Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi a Borgo Tossignano e a Medicina, oggi ci si sposta a Castel San Pietro sempre per parlare della ‘Importanza della prevenzione dalle infezioni dell’apparato respiratorio’ con il dottor Saverio Scavello (medico specialista in Pneumologia). Domani si replica (stesso relatore e stesso argomento) a Imola.