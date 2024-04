Ciclo di incontri sul mondo dei cani

A Borgo Tossignano protagonisti i nostri amici a quattro zampe. Partirà giovedì, alle 20 nella sala consiliare del municipio di Piazza Unità d’Italia, il ciclo di incontri gratuiti a cadenza settimanale per scoprire tutti i segreti che ruotano attorno al mondo dei cani. Una serie di appuntamenti, in agenda ogni giovedì, organizzati in collaborazione con il centro cinofilo Dog Planet. Previsti gli interventi dell’istruttore Manuel Codo, del dottor Geremia Dosa che dirige l’unità operativa di Igiene Veterinaria dell’Ausl di Imola e della guardia ambientale e zoofila Gianni Neto.