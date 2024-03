Cimitero del Piratello, lavori in corso

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del Piratello, affidati ad Area Blu. Attualmente, come ricostruito ieri dalla società in house del Comune, sono in corso le operazioni di sistemazione dei vialetti pedonali nel cimitero monumentale, che è stato recentemente incluso fra i cimiteri storici della Regione. "L’intervento è mirato a migliorare la percorribilità pedonale, per la fruizione da parte dei visitatori e nell’ambito del progetto ‘Percorso della Memoria’, proposto dal Comune e finanziato dalla Regione– spiegano sempre da Area Blu –. Il progetto prevede il posizionamento di Qrcode di fronte ai punti artistico-architettonici e alle tombe più significative, rendendo il cimitero monumentale del Piratello anche un luogo di cultura". Come assicurato ieri dalla società che si occupa (tra le altre cose) della manutenzione degli immobili del Comune, se non ci saranno imprevisti i lavori saranno completati prima di Pasqua.