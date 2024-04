Cinquant’anni di Stignani. Archivio digitale on line e tante visite guidate : "Una grande emozione"

Il Teatro ‘Ebe Stignani’ celebra le nozze d’oro. Ieri è stato festeggiato il cinquantesimo anniversario dalla riapertura del teatro avvenuta il 18 aprile 1974. data storica che ha dato il via a più di cinquecento andate in scena e la presenza di oltre millecinquecento attori. "L’attività non si è mai fermata, nemmeno quando dal 2004 al 2010 il teatro è stato chiuso per necessità di bonifica dell’amianto – ha detto l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – , sostituito dal Teatro dell’Osservanza".

Costruito nel 1812, negli anni Trenta del Novecento il teatro fu costretto a chiudere perché non conforme alle regole di sicurezza pubblica. Dopo una prima tranche di restauri post-bellici, nel 1974 rivide la luce e dopo la rinascita non si fermò più: "È una grande emozione – ha ribadito con orgoglio il direttore, Luca Rebeggiani – . Le novità per festeggiare questo grande traguardo sono tantissime, a partire dai cambiamenti sul sito". Sul sito web si può anche ammirare il video realizzato con il drone ‘Da un alto punto di vista’ con eccezionali, inedite riprese aeree interne ed esterne del teatro. Ma non è tutto: "Abbiamo riorganizzato il materiale digitale – ha spiegato infatti Elisabetta Volpe, responsabile della comunicazione del teatro –. Andando sull’home page del sito del teatro si possono consultare le stagioni passate e gli attori presenti cliccando sulla casella ‘archivio digitale’. Le stagioni sono raggruppate per decenni con tanto di locandine e si possono trovare i dettagli di ogni spettacolo, ma anche di ogni attore. È possibile fare delle ricerche sugli attori che sono venuti, con l’elenco degli spettacoli che hanno interpretato. È uno strumento che non richiede accessi o iscrizioni e di cui tutti possono fruire. Verrà aggiornato stagione per stagione". Le sorprese online però non sono terminate: "Abbiamo realizzato anche un ‘tour virtuale’, ricreando l’ambiente del teatro in 3d, utile per esempio per guardare i posti, capire come si vede da un determinato palchetto – ha proseguito -. Ma può essere un ottimo strumento anche per le compagnie. Si può infatti vedere anche dentro il sipario, effettuare le misurazioni del palco. È possibile fare la stessa cosa anche per l’Osservanza".

Non mancheranno però iniziative fuori dal web: "Sono state organizzate visite guidate gratuite a teatro, non solo negli spazi accessibili al pubblico durante gli spettacoli, ma anche tecnici, per massimo 30 partecipanti – ha raccontato Gambi –. Le domeniche in cui lo Stignani aprirà le porte sono il 5 e 12 maggio, 2 e 9 giugno, 15 e 22 settembre, il 6 e 13 ottobre con visite alle 10.30 e alle 16.30". La prenotazione si effettua inviando un’email a visiteteatro@comune.imola.bo.it, indicando il nome dei partecipanti e un recapito telefonico. "La scelta di fare qualcosa di gratuito e di accessibile per tutti è per dare ancora di più il senso di gio che sentiamo per questa festa", ha detto il direttore Rebeggiani Sotto il sipario ancora chiuso, si nascondono ulteriori sorprese per il pubblico. Dal 30 settembre al 5 ottobre avrà luogo la quarta edizione dello Stignani Competition, il concorso per cantanti lirici. Nella giuria di quest’anno sarà presente Sonia Ganassi, tra i maggiori mezzosoprani della sua generazione.

Infine, un anticipo della prossima stagione, per festeggiare il compleanno. Gli otto spettacoli sono ‘Re Lear’, di Shakespeare, dal 20 al 24 novembre, il ‘Calamaro gigante’, dal 4 all’8 dicembre con Angela Finocchiaro, ‘Sherlock Holmes-Il musical’ con Neri Marcorè dal 3 al 7 gennaio, ‘Magnifica Presenza’ di Ozpetek, dal 15 al 19 gennaio, con Serra Ylmez e Federico Cesari (molto noto fra i giovani anche per la sua partecipazione a Skam Italia). Seguono La Madre’ di Zeller con Lunetta Savino dal 29 gennaio al 2 febbraio, ‘Olivia Denaro’, con Ambra Angiolini in scena dal 19 al 23 febbraio, ‘Arlecchino?’ dal 5 al 9 marzo e ‘Lungo viaggio verso la notte’ dall’1 al 6 aprile. Fuori abbonamento uno spettacolo che sarà sicuramente molto atteso ‘Samusà’,di Virginia Raffaele, per il quale sarà possibile acquistare i biglietti già sabato 11 maggio (10-13 e 16-19 in biglietteria e dalla sera su vivaticket).

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco Marco Panieri e la Presidente della commissione Cultura in Regione, Francesca Marchetti.