Città pronta per le Feste natalizie. Sabato l’accensione delle luminarie

Imola a Natale, al via una stagione delle feste piena di iniziative. Sono state presentate ieri in municipio le varie iniziative ed eventi che si terranno in centro storico. Il programma, che va sotto il nome di Imola a Natale 2023-2024, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco, Fndazione Cassa di Risparmio ed altri enti del territorio. "Nel chiudere un anno importante fatto di sfide e difficoltà – ha detto il sindaco Marco Panieri – continuiamo a sostenere la nostra comunità cercando di promuovere un calendario di eventi in grado di favorire la socializzazione in città". Promotore delle varie iniziative in programma anche l’Assessore alla Cultura e Politiche giovanili Giacomo Gambi: "Le numerose iniziative organizzate fungeranno da ottima vetrina di visibilità per il nostro centro storico – ha detto – . Abbiamo concentrato gli eventi maggiormente nei weekend". Così si partirà sabato 2 dicembre alle ore 17 con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Matteotti. Si proseguirà domenica 3 dicembre sempre alle 17 nella medesima piazza con lo spettacolo Dream in cui sarà la danza a farla da padrona. Dal 24 al 31 dicembre presso il Mercato ortofrutticolo tornerà Natale Zero Pare con spettacoli pomeridiani e laboratori per i più piccoli. Il 31 dicembre sarà la volta de Lo Schiaccianoci in scena al Teatro Stignani e del Capodanno alla Rocca Sforzesca con uno spettacolo pirotecnico.

In conclusione, il 6 gennaio, la tradizionale calata della Befana dal palazzo comunale.

"Tutte le iniziative sono caratterizzate da una forte base di solidarietà verso i bambini meno fortunati grazie anche alla collaborazione con l’Associazione No Sprechi ODV – ha spiegato l’assessora – al Turismo Elena Penazzi –. Sabato 23 dicembre avrà luogo Motobabbi, una parata di motociclisti travestiti da Babbo Natale che dall’Autodromo giungeranno in piazza Matteotti".

"L’obiettivo comune è rendere il nostro centro città sempre più attrattivo", ha affermato il Presidente della Fondazione Rodolfo Ortolani". "Tramite l’installazione di luminarie in zone cittadine che possono apparire più vuote cerchiamo di creare un senso Natale diffuso – ha detto l’assessore alle attività produttive, Pierangelo Raffini – . Il centro storico va vissuto e frequentato. Lavorare insieme è fondamentale affinchè questa zona risulti sempre più interessante".

La Pro Loco Imola era rappresentata dalla segretaria Fulvia Tozzola. "Quest’anno grazie alla collaborazione con alcuni istituti comprensivi è stato realizzato un disegno poi trasformato in figurine inserite in un album intitolato ‘Il Natale che vorrei’, disponibile ad un prezzo ridotto a partire dall’8 dicembre".

