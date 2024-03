Cittadinanza onoraria. Arriva Patrick Zaki. La cerimonia di consegna al teatro Stignani

Sarà il sindaco Marco Panieri a consegnare a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria che il Consiglio comunale ha conferito all’attivista egiziano a luglio 2021. Zaki è atteso infatti a Imola venerdì 15 marzo, alle 18, al teatro comunale Ebe Stignani. Subito dopo la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria, Rita Monticelli dialogherà con lo studente dell’Università di Bologna, a lungo detenuto in Egitto per le sue idee politiche, sul suo libro ‘Sogni e illusioni di libertà - La mia storia’ (La nave di Teseo). L’iniziativa è a entrata libera fino ad esaurimento dei posti.

"Patrick Zaki sta particolarmente a cuore a questa comunità, per lo studio a Bologna e le relazioni con la nostra provincia e la nostra regione ed è un simbolo di quell’internazionalismo e cosmopolitismo della cultura, della conoscenza e dei diritti che vorremmo divenisse patrimonio comune dell’umanità – sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alla Legalità del Comune di Imola che ha presentato la delibera in Consiglio comunale e ha invitato Zaki a venire in città –. Siamo felici che Zaki abbia accettato di essere con noi per sentire anche fisicamente l’abbraccio della nostra comunità di cui oggi è cittadino onorario".

Il 26 luglio 2021 Patrick George Zaki è diventato cittadino onorario di Imola. Quel giorno, infatti, il Consiglio comunale ha deliberato tale provvedimento "riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano".

La delibera fu approvata con 17 voti a favore (Pd; Imola Corre; Imola Coraggiosa; lista civica Cappello; Movimento Cinque Stelle); quattro voti contrari (Lega); due astenuti (Fratelli d’Italia).

Con la stessa delibera, veniva dato mandato al sindaco e alla giunta di "farsi promotori presso il governo italiano di proseguire e rafforzare l’impegno nel chiedere alle istituzioni egiziane il rilascio immediato di Patrick George Zaki, trasmettendo la presente deliberazione al Consiglio dei Ministri per informare della cittadinanza onoraria concessa a Patrick George Zaki dal Comune di Imola, al fine di sollecitare la concessione allo stesso, da parte del Presidente della Repubblica, della cittadinanza italiana ex art. 9 della l, n. 91/1992".

Da ricordare, inoltre, che il Comune allestì, nei portici di piazza Matteotti, la mostra ‘Zaki e gli altri prigionieri di coscienza’, dal 20 gennaio al 10 febbraio 2022. Protagonisti di quella mostra erano alcune delle donne e degli uomini che oggi scontano pene ingiuste o che addirittura non conoscono la ragione della propria detenzione.

La mostra era nata con 50 volti per mostrare un filo conduttore tra storie apparentemente lontane e distanti. La lista dei volti veniva aggiornata di mese in mese in base allo status dei prigionieri.

A fianco della mostra, il Comune organizzò anche un ricco calendario di eventi a Ca’ Vaina e in biblioteca.