Claudio Bisio allo Stignani. Ultimo spettacolo di prosa. Parte la prevendita

Claudio Bisio chiude la stagione 2023/24 dello Stignani. ‘La mia vita raccontata male’, dello scrittore premio Strega Francesco Piccolo, è l’ottavo e ultimo appuntamento del cartellone di prosa del teatro comunale. Spettacolo in scena da martedì 16 a domenica 21 aprile; prevendita dei biglietti al via domani alle 16, con apertura porte in via eccezionale già alle 14.

Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Piccolo, lo spettacolo si dipana in un’eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente ricostruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche. Un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta "male", in musica e parole. Tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, lo spettacolo è un’indiretta riflessione sull’arte del narrare, su come il tempo modifichi e trasfiguri gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato, cancellando i brutti ricordi e magnificando quelli belli, reinventando così il reale nell’ordine magico del racconto.

Lo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’ andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 aprile alle 21, domenica 21 aprile alle 15.30. Attenzione: non è prevista la consueta doppia recita il sabato (pomeridiana e serale): pertanto gli abbonati al turno G del sabato pomeriggio potranno assistere allo spettacolo martedì 16 aprile alle 21.

Info. Biglietti in vendita su Vivaticket dalle 19.30 di domani oppure alla biglietteria del teatro Stignani nei seguenti orari:domani 16-19 (apertura porte in via eccezionale già alle 14); martedì 16 aprile 10-12; per le recite serali 19-21; per la recita pomeridiana 14-15:30.