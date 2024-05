Cocaina nei barattoli. Arrestata una coppia

Nascondevano la droga nei cespugli: la polizia scova una coppia con le mani nella marmellata. In questo caso però nei barattoli c’erano cocaina e hashish. Finiscono così nei guai un pakistano classe ’88 e una romena del ’97, entrambi domiciliati in un comune in provincia di Ferrara. Sono accusati di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La polizia del commissariato di Imola, dopo una attenta indagine nel prevenire e combattere la lotta alle droghe, ha beccato la coppia martedì mattina. Lui, già conosciuto per dei precedenti risalenti al 2018, era finito nel mirino degli agenti che avevano deciso di seguirlo per capire a cosa fossero dovuti i suoi spostamenti dal territorio ferrarese a quello imolese. Così, dopo aver fatto tappa al campo nomade di Imola, il 36enne si era diretto alla chiesa di Santa Maria in Ortodonico e Vidiuno in macchina. Una volta sceso dall’auto aveva nascosto la droga nei cespugli che costeggiano il campo da calcio a 5 lì vicino. Da qui l’intervento della polizia. Una pattuglia ha continuato a seguire i movimenti dell’uomo, mentre un’altra è rimasta appostata in via Ortodonico. Il classe ’88 infatti, dopo aver lasciato la merce, ha fatto marcia indietro, tornando nel ferrarese. Qui ha caricato la compagna per poi tornare in sua compagnia nei pressi della chiesa. Ma una volta arrivati ecco la sorpresa. Lei, scesa dall’auto, è stata colta con quattro barattoli di vetro nelle mani. Uno era vuoto, ma gli altri invece erano pieni di droga. In uno c’erano 140 grammi di cocaina confezionati in sei involucri, rispettivamente due da 50 grammi e quattro da 10. In un altro contenitore invece c’erano 22 grammi di cocaina in cristalli (crack) e otto di hashish, mentre l’ultimo barattolo conteneva un bilancino di precisione e il materiale adibito al confezionamento. Da qui è scattata la perquisizione. La donna, nella borsa, aveva anche due pacchetti di caramelle Frisk. Ma dentro non c’era l’ombra della menta. Infatti, ecco altri quattro grammi di cocaina e 2,5 di marijuana. In casa invece, in un paio di jeans della 27enne, altri 0,8 grammi di cocaina. Nell’armadio della camera, in un giubbotto appartenente al fidanzato, ecco duemila in contanti in 40 banconote da 50 euro. Trovati e sequestrati anche quattro telefoni, ora al vaglio degli inquirenti per chiarire la fonte e il propagandarsi dello spaccio.

Inoltre, in un mobile della cucina, sono state trovate anche 18 scatole di sostanze dopanti e anabolizzanti. Da qui è scattato l’arresto, poi convalidato per direttissima. L’uomo è stato portato in carcere a Bologna in attesa del processo, mentre per la donna è stata emessa dal giudice la misura cautelare di obbligo di dimora nel comune di residenza, con tre firme settimanali alla caserma dell’Arma.