’Cocoricò tapes’ al cinema dell’Osservanza

Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella prodotto tra Cesena e Forlì, arriva a Imola. Appuntamento questa sera alle 21 al cinema Osservanza. Saranno ospiti in sala per dialogare con il pubblico Matteo Lolletti (co-autore), Lisa Tormena (produttrice Sunset) e Giacomo Benini (produttore La Furia Film). Biglietti: intero 6 euro; ridotto 5 euro. Cocoricò Tapes racconta il mito della storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era luogo di trasgressione e avanguardia artistica, tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo.