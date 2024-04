Come difendersi dalle truffe: i carabinieri incontrano anziani e fragili

Truffe ai danni degli anziani in crescita nel circondario. E in particolare tra Imola, Castel San Pietro e Dozza. Per aiutare anziani e fragili a difendersi da raggiri e furti tentati o consumati, l’associazione Palinsesto ha organizzato l’altra sera al centro civico di Sesto Imolese un incontro con le forze dell’ordine. L’iniziativa è stata moderata da Nicolas Vacchi, avvocato del Foro di Bologna, residente nella popolosa frazione alle porte della città.

All’incontro erano presenti il comandante della compagnia dei carabinieri di Imola, il maggiore Andrea Oxilia; il maresciallo della stazione di Sesto Imolese, Gianluigi Iacobelli; il maresciallo Maurizio Alvino, del nucleo comando imolese.

I militari dell’Arma hanno invitato tutti alla prudenza. Nel mese di aprile, infatti, sono state diverse le truffe compiute o comunque tentate ai danni di anziani e persone in condizioni di particolare fragilità. Nell’incontro di Sesto Imolese si sono affrontati diversi temi, il tutto finalizzato ad arginare questi fenomeni criminosi. Grazie all’esperienza dell’Arma e del maggiore Oxilia, i cittadini sono stati messi in guardia e invitati a tenere comportamenti corretti e sempre orientati alla massima attenzione quando ci si ritrova di fronte (di persona o magari solo al telefono) persone sconosciute. Sono state toccate anche tematiche di giustizia e legalità, grazie all’intervento di Vacchi.

"L’ottimo lavoro delle forze dell’ordine consiste nel presidio costante del territorio, ma si manifesta anche attraverso incontri formativi come quello avvenuto a Sesto Imolese, dove tutti hanno espresso interesse e gradimento per le molte informazioni di utilità quotidiana – sottolinea il legale –. Grazie all’associazione Palinsesto, attiva a Sesto Imolese, che ha organizzato questo importante incontro per la comunità della Bassa".