Con la droga in auto: arrestati Sequestrato mezzo chilo di cocaina

Il ‘naso’ e lo scrupolo professionale degli agenti della volante hanno dato buoni frutti. Sono stati infatti arrestati per detenzione a scopo di spaccio di stupefacenti due cittadini albanesi, trovati in possesso di ben mezzo chilo di cocaina e di una bella somma di denaro, circa 35mila euro, sequestrata al pari della droga e di alcuni telefonini.

L’operazione della polizia è andata in scena qualche sera fa in via Selice e nelle vie laterali. All’indomani dell’alluvione, la volante in servizio sulla strada che porta all’A14 e nel Ravenna ha notato un’auto nuova dirigersi verso Imola. Era uscita dal casello autostradale e, incrociando l’auto del commissariato, ha evidenziato un comportamento ‘strano’, che ha insospettito i poliziotti.

Alla prima rotonda utile, gli agenti si sono messi in scia alla vettura, una Citroen Ds 4. Il conducente deve avere notato di essere seguito dalla polizia e ha scelto di imboccare una via laterale della Selice, inoltrandosi nella zona industriale ma dimostrando di non conoscere bene la viabilità. La vettura ha cercato comunque di eludere il controllo, ma la polizia l’ha fermata. Controllati e identificati i due occupanti, un albanese di 35 anni residente a Grosseto e un suo connazionale di 38 residente invece a Roma. Le loro generalità e i precedenti di polizia evidenziati dalla banca dati hanno indotto i poliziotti ad approfondire il controllo della vettura, e dalla tasca di una portiera sono saltate fuori delle buste di cellophane in tutto simili a quelle di solito usate per chiudere sostanze stupefacenti.

Quindi i due sono stati portati in commissariato e qui è iniziata una perquisizione accurata della vettura. Agli agenti non è sfuggito un accoppiamento non perfetto delle plastiche sul tunnel del cambio automatico, e allora è stato convocato un meccanico. L’artigiano in pochi istanti ha smontato la copertura: sotto c’era la sorpresa. Mezzo chilogrammo di cocaina chiusa in una busta di cellophane e un sacco di soldi: 35mila euro in contanti. In più, nei portafogli dei due stranieri sono stati rinve nuti 785 euro, sequestrati al pari di quattro cellulari che ora saranno analizzati dagli specialisti della polizia. I due corrieri, ufficialmente bracciante agricolo ed elettrauto, sono stati arrestati. Il loro arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, che la coppia sconta in Puglia dove sono domiciliati.

Maurizio Marabini