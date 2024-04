Con.Ami si rinforza. Obiettivo un centro per la ’guida sicura’. Ok al piano triennale

Un centro di ‘guida sicura’ nel compendio immobiliare in via Patarini sud (ex Imola Scalo). È l’idea alla quale sta lavorando il Con.Ami, impegnato in questa fase in una serie di approfondimenti per verificare appunto la fattibilità del progetto collegato all’attività del vicino Autodromo. Il disegno è contenuto nel piano triennale del Consorzio pubblico, proprietario dell’area nel quadrante Nord-Est della città nonché concessionario del circuito, approvato nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci del Con.Ami dopo il via libera del Consiglio di amministrazione e il successivo passaggio nei 23 Comuni del territorio servito (province di Bologna, Ravenna e Firenze).

"L’aggiornamento 2024 del piano di attività, rispetto agli anni passati, dovrà essere caratterizzato dall’obiettivo di mettere a disposizione dei territori consorziati la propria capacità di dare risposte ai bisogni manifestati – spiega il presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega –. Una visione di sistema, supportata da risorse localmente non sempre sufficienti, che attraverso l’impegno del Consorzio diventa realtà. Un’operatività essenziale, tassello sinergico nel dialogo quotidiano con le pubbliche amministrazioni dell’area di pertinenza, per accedere e attivare una serie di opportunità che altrimenti sarebbero precluse o correrebbero il rischio di rimanere inespresse. Il mio ringraziamento va a tutti i sindaci dei 23 Comuni soci che compongono il Consorzio, al direttore Giacomo Capuzzimati e all’intera struttura schierata in prima linea ogni giorno per la miglioria qualitativa dei servizi destinati alla collettività e per la continua valorizzazione del territorio".

Soddisfatto anche Marco Panieri, presidente dell’assemblea dei sindaci del Con.Ami e primo cittadino di Imola. "Abbiamo approvato nell’assemblea dei soci in modo condiviso il piano triennale Con.Ami 2024-2026, un passaggio importante a metà del mandato e dopo quello già condiviso nel 2020 – afferma Panieri –. Sono stati anni sfidanti, caratterizzati prima dal Covid poi dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi, infine da alluvioni senza precedenti e in alcuni territori anche da scosse sismiche. Abbiamo mantenuto, nonostante le difficoltà, una forte coesione territoriale nella stessa direzione e abbiamo continuato a rafforzare gli asset di riferimento del Con.Ami, a partire dalla rete idrica, acquedottistica e dall’Autodromo, oltre all’ampliamento dei servizi offerti. Tutto questo facendo crescere il Consorzio nel suo complesso e cogliendo anche opportunità straordinarie, come quella dei piani urbani integrati del Pnrr, in tempi strettissimi. Come tutto il progetto di rigenerazione dell’Osservanza: un piano concreto, operativo, che affonda le radici nel passato ma guarda al futuro con innovazione, formazione e sostenibilità".