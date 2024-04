Confcooperative. Emilia-Romagna, eletto Dal Pozzo

L’imolese Luca Dal Pozzo (nella foto) è stato eletto vicepresidente di Confcooperative Emilia-Romagna. "È un segno di riconoscimento della centralità del territorio imolese, che ha una forte vocazione cooperativa", ha commentato il già presidente di Solco Civitas, che affiancherà per i prossimi quattro anni la guida di Confcooperative Emilia-Romagna, Francesco Milza, mentre gli altri due vicepresidenti dell’organizzazione, eletti anche loro a Palazzo della Cooperazione di Bologna in occasione del consiglio regionale dell’Associazione, riunitosi per la prima volta nella composizione rinnovata di recente, con oltre un terzo dei consiglieri di prima nomina, sono i romagnoli Elisa Cugini e Roberto Savini. "Fondamentale è la collaborazione tra i territori e l’esperienza di una sintesi nelle diversità per il bene delle cooperative, dei soci e delle comunità locali, ovvero persone e famiglie che vivono il territorio", ha concluso Dal Pozzo.