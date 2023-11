Corrado Peli presenta ‘La maledizione di Fossosecco’

Domenica 3 dicembre alle 17 alla Libreria Atlantide di via Mazzini, sarà presentato il libro ‘La maledizione di Fossosecco’ (Fanucci), scritto da Corrado Peli.

Dialoga con l’autore Alessandro Boriani.

"L’ultima presentazione del trentesimo anno di attività di Atlantide – spiegano dalla libreria – vede il ritorno di Corrado Peli, autore che abbiamo più volte ospitato e seguito nelle biblioteche della provincia, talmente seguito in libreria da permetterci di celebrare nel 2021 la vendita della cinquecentesima copia de I bambini delle Case Lunghe, tra i best seller di tutti i tempi in Atlantide".