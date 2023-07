Cucciolo di cane gettato nel bidone Salvato dai militari dell’Arma

Qualcuno aveva abbandonato quel cagnolino appena nato gettandolo, proprio come fosse un rifiuto, nel bidone della spazzatura. Un passante, sentendo dei lamenti arrivare da quel cassonetto, ha però chiamato i carabinieri. E così, dopo aver sbloccato il meccanismo di apertura del contenitore per l’indifferenziata, i militari dell’Arma hanno estratto il cucciolo in vita e persino con il cordone ombelicale ancora attaccato. È per fortuna una storia a lieto fine quella accaduta qualche giorno fa a Dozza. Il piccolo animale, passato lo spavento, è stato affidato alle cure di una veterinaria di Imola. E i carabinieri del borgo dai muri dipinti hanno già avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell’ignobile gesto.

Non è stato così fortunato un altro cagnolino protagonista suo malgrado di una vicenda, capitata in questo caso sull’Appennino bolognese, dove i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi sono intervenuti su richiesta di un passante su una via pubblica per prestare soccorso a un cane di piccola taglia, agonizzante in quanto rimasto chiuso nel bagagliaio di un’auto parcheggiata.

Purtroppo, per il piccolo animale non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo. Durante la ricostruzione dei fatti portata avanti dai militari dell’Arma, è emerso che la proprietaria del cane lo aveva dimenticato a bordo dell’auto nel pomeriggio, durante le ore più calde, quando era uscita da casa per andare a fare delle commissioni in paese. La carcassa del cagnolino è stata affidata a un veterinario di zona. Sono in corso ulteriori accertamenti, sempre condotti dai carabinieri, per verificare l’eventuale responsabilità diretta della proprietaria dell’animale.