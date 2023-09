Dallo Street Food alla Corrida: Poggio Grande a Castel San Pietro pronta a fare festa

Fra i più apprezzati eventi del Settembre Castellano, è in arrivo oggi e domani la tradizionale manifestazione “Poggio Grande in festa”, organizzata nel parcheggio di via San Biagio, con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme e la collaborazione dei volontari dell’Associazione Turistica Pro Loco, Libertas Castel San Pietro Asd, Parrocchia di Poggio, Fattoria didattica La Kasetta e dell’ambulatorio di Medicina Generale di Poggio. Il primo appuntamento è in programma oggi alle 18 alla Fattoria didattica La Kasetta con “Il contadino distratto”, divertente gioco esperienziale su prenotazione al 389 6456541.

Dalle 19 prenderanno il via lo Street Food e l’intrattenimento con DJ Cita e Nearco.

Domani la festa comincerà alle 9 con l’iniziativa “Orienteering tra cardi e decumani”, caccia al tesoro storica, con ritrovo nel parcheggio Scuole Don Milani e prenotazione sul sito www.prolococastelsanpietroterme.it . Alle 19 riaprirà lo Street Food e alle 21 andrà in scena la quinta edizione della mitica Corrida Poggese, con cabaret, canto e ballo, il tutto all’insegna del divertimento. Si esibirà il gruppo musicale “I Prototipi”. Per info ed iscrizioni 353.4464007 - 329.2179141.

Divertimento e relax per ragazzi e famiglie, invece, nel pomeriggio di domani con la “Festa dello Sport”, organizzata nell’ambito del Settembre Castellano, grazie alla collaborazione di Amministrazione Comunale e Pro Loco, per promuovere i benefici dello sport e dell’attività fisica.

La manifestazione avrà inizio alle 14,45 con l’inaugurazione alla Fonte Fegatella, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione e con la musica del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme.