Decolla il nuovo campo sportivo. Maxi-progetto da 1,6 milioni

Sono cominciati da qualche settimana i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo nella zona nord di Castel Guelfo. L’area cantieristica, nei pressi delle vie Volta e Basoli, è delimitata dalle reti di protezione con gli uomini della ditta specializzata Lacky Impianti di Imola all’opera al suo interno. E’ qui, infatti, che prenderanno forma due campi regolamentari in erba naturale per il gioco del calcio a 11 più un edificio di servizio il cui scheletro grezzo è già stato costruito tempo fa. Il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di ottobre con un investimento complessivo di 1.650.000 euro. Settecentomila di questi arrivano dal bando del Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del consiglio dei Ministri e la restante parte dalle casse del municipio di Palazzo Malvezzi. Non solo. Via libera al maxi impianto di illuminazione con torri-faro per dare luce ad entrambi i rettangoli verdi e al moderno dispositivo di irrigazione interrato che sfrutta la rete di raccolta dell’acqua piovana derivante dal Canale Emiliano Romagnolo tramite il circuito di acqua grezza. Nella struttura di servizio, invece, troveranno posto due grandi spogliatoi per le squadre con bagni e docce e quelli per gli arbitri. Ma anche due locali multiuso da destinare ad attività di palestra e fitness, l’ufficio per le società sportive con tanto di magazzino, il vano tecnico, il bar e la biglietteria.

"La metà di questo edificio sarà finita entro l’autunno ma il Comune ha già sottoscritto il proprio impegno alla progettazione del terzo lotto delle opere che ne decreterà il completamento – spiega il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi –. Siamo soddisfatti perché per noi si tratta di un importante obiettivo di mandato raggiunto. Questi lavori, sognati dalle precedenti amministrazioni e materializzati dalla nostra giunta, erano attesi da anni dalla comunità. Così nascerà una cittadella dello sport proprio a due passi dalle scuole del paese". I parcheggi di pertinenza saranno posizionati di fronte agli spogliatoi e la loro realizzazione inizierà da fine ottobre in poi. Una sorta di staffetta dopo la fine delle lavorazioni principali. Subito un primo stralcio di posti auto fatti e finiti poi la predisposizione di un’ampia area ghiaiata da destinare alla sosta dei veicoli. Una zona che, in futuro, sarà asfaltata per ospitare gli altri mezzi del pubblico.

Mattia Grandi