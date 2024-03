Disegni, fumetti e la creazione della pagina TikTok del centro

Continuano anche a marzo i mercoledì di attività al centro giovanile ‘Incontri ravvicinati’ di Toscanella di Dozza alimentato dall’impegno di Solco, Asp e municipio. Tutte le iniziative, che hanno accesso gratuito per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, si svolgono presso la saletta delle associazioni al civico 3 di Piazza Libertà. Si parte il 6 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, con sessione di lavoro per la creazione della pagina TikTok del centro poi il 13 si continua tra disegni e fumetti. Il 20 laboratorio per realizzare splendidi braccialetti e il 27 spazio alla fantasia per dare forma ai panetti di das. Informazioni aggiornate sulle attività si possono reperire sui canali social del centro (come all’indirizzo www.facebook.com/incontriravvicinatitoscanella) e attraverso messaggi su whatsapp (375 5004485).