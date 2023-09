Dj-set e dibattiti, serata dedicata alla Cumbia

Nell’ambito della rassegna ‘Musica, musiche’ al parco Verziere delle monache una serata dedicata alla Cumbia che, a partire dalle 20, vedrà alternarsi dj-set, dibattiti e concerti. In particolare, alle 20.30 Marco Boccitto intervisterà Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) in un talk dedicato al graphic novel ‘Il cammino della Cumbia’ (Oblomov, 2018); seguirà alle 21.30 il concerto del ‘Cumbia Poder Trio’ di Carlos Forero. Cumbia Poder assume come centro focale del suo repertorio la musica colombiana, quindi la cumbia, il vallenato, la musica andina e quella di matrice più africana. Il repertorio si arricchisce dei ritmi e delle sonorità di tutta l’America Latina, dal joropo venezuelano alla musica del Perù, del Chile e dell’Argentina, dalla saya afro-boliviana al son cubano. Conclude la serata al Verziere, alle 23, il Cumbia Dj set con Davide Toffolo e Nahuel Martinez.

Una volta terminati i concerti nel centro storico della città, per tutti coloro che desiderano continuare a ballare, la festa musicale si sposterà al parco delle Acque Minerali con l’after-show ‘Imola in musica’, un dj-set a cura di Acque Minerali – Al Parco srls che vedrà la partecipazione de Il Pagante (ingresso a pagamento).