Domenica di festa a Bubano

A Bubano le feste arrivano con qualche giorno di anticipo. Il 3 dicembre, dalle ore 11 alle 20 nel cuore della frazione, ecco l’evento ‘…a Natale con i tuoi, il 3 dicembre con noi!’ organizzato dalla Pro Loco di Mordano e dal comitato ‘Palio del Torrione’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tassinari. Mercatino hobbistico, bancarelle, gonfiabili, giochi d’altri tempi e punti ristoro street food aperti senza sosta per distribuire tante prelibatezze. Tra i momenti più attesi l’impedibile ‘La fabbrica di Babbo Natale’ che, dalle 14 alle 16 in collaborazione con la cooperativa ‘Il Mosaico’, proporrà laboratori e letture per i bambini presso il Torrione Sforzesco.

Ogni ambiente del c monumento, infatti, verrà trasformato in un comparto del quartier generale del magico nonnino al lavoro per consegnare i regali insieme ai suoi elfi. È qui che ogni partecipante potrà realizzare quattro splendide decorazioni natalizie (info 0542.52510 – biblioteca@comune.mordano.bo.it). Ma alle 16.30 Babbo Natale si materializzerà in persona all’altezza di Piazza Dante Cassani per portare un dolce pensiero a tutti i bimbi e accendere l’albero addobbato a festa. Mezz’ora dopo Santa Claus riceverà uno ad uno, nella sua casetta, i più piccoli muniti delle letterine coi desideri per scattare una foto ricordo. Dalle 17.30 intrattenimento musicale insieme a Davide Lazzarini per giungere al gran finale con l’accensione delle luminarie.

m.g.