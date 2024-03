"Don Minardi, uomo di pace e coraggio"

Cerimonia in ricordo di don Giulio Minardi, simbolo autentico di solidarietà e coraggio. Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, e il presidente dell’Anpi imolese, Gabrio Salieri, hanno deposto corone presso il busto eretto nel 2000 nel giardino dell’Istituto di Santa Caterina, in via Cavour. Erano presenti, fra gli altri, il vicesindaco Fabrizio Castellari, Filippo Samachini, consigliere comunale con delega ai progetti di recupero e valorizzazione di eventi e luoghi della storia della Città di Imola e Francesca Albonetti, in rappresentanza della Fondazione Santa Caterina. Durante la Seconda guerra mondiale, il parroco imolese diede asilo a partigiani, perseguitati politici, ebrei e a militari disertori, ospitandoli nelle grandi cantine della canonica della chiesa del Carmine e in altre strutture religiose, salvando così loro la vita. "La figura di don Giulio Minardi – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani – rappresenta una tessera di quel mosaico che è stata la Resistenza antifascista, un movimento plurale costituito da tante anime diverse. Il ricordo della sua vita rappresenta un monito per vivere il nostro tempo con coraggio stando dalla parte dei più deboli, della giustizia e della pace".