Donati centomila euro La raccolta del Comune per gli alluvionati

È pronta a tagliare il traguardo dei 100mila euro la raccolta fondi lanciata la settimana scorsa dal Comune per la popolazione colpita dall’alluvione. Fino a ieri erano infatti stati raggiunti 98mila euro, frutto delle donazioni di singoli cittadini, oltre che di enti, associazioni, aziende e realtà sociali.

Anche il Rotary Club Imola ha aderito con un primo contributo di 2mila euro. "È stato un primo segno che abbiamo voluto dare fin da subito alla città per contribuire all’emergenza alluvione – spiega la presidente Paola Perini –. Credo che sia per ora solo un cerotto ad una estesa ferita nel tessuto sociale, economico e ambientale. Ritengo che rispondere ‘aprendoci’ e accogliendo questa difficile sfida di adattamento, entrare in connessione immediata, reale e forte con il sistema di emergenza oggi e poi di cura e guarigione consente di potere rafforzare la catena dell’aiuto che si realizza anche con la raccolta fondi e le azioni che hanno avviato i club dell’Emilia-Romagna".

Le modalità di adesione alla raccolta fondi sono tre: bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’ Iban IT91-J-05034-2100 2000 0000 05271; Pago Pa su portale Entranext selezionando il pulsante ‘Donazioni emergenza maltempo’. Tramite Satispay (link sul sito del Comune). Questi invece i riferimenti per poter donare dall’estero: l’Iban per il comune di Imola per il c tesoreria IT91-J-05034-21002-000 000005271 - BicSwift BAPPIT22. Sarà resocontato quanto donato e come verranno utilizzate le risorse raccolte.

"I numeri sono importanti e commoventi – commenta il sindaco Marco Panieri –. Sono risorse davvero preziose, che saranno fondamentali per assistere e accompagnare in un ritorno alla normalità le centinaia di cittadini e realtà imolesi sconvolte dall’alluvione. A tutti coloro che hanno donato, anche piccole cifre, voglio inviare il ringraziamento e la gratitudine della città. L’invito è quello di proseguire questa campagna e di diffondere le modalità per donare, al fine di rendere efficace e completa l’assistenza e il sollievo di tanti cittadini che stanno lottando per tornare a vivere e a sperare".