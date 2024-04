Donazione di organi, è la Giornata nazionale

Oggi si celebra la Giornata nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule: un impegno concreto e giornaliero per fare vincere la vita. Una occasione per ricordare l’importanza della scelta di essere donatore e per ringraziare tutti coloro che hanno espresso questa scelta che fa vincere la vita e chi lavora per garantire i percorsi donativi. All’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola questa funzione è svolta da un team di professionisti, il Cop, coordinato dalla dottoressa Federica Damiani. Nel 2023 son stati 19 i donatori di cornee (37 cornee bancate) e tre gli accertamenti di morte, con un donazione di organi e tessuti, due opposizioni e un donatore multitessuto. Sono inoltre presenti percorsi donativi da vivente per la raccolta di sangue cordonale, membrana amniotica ed epifisi femorale, gestiti rispettivamente dalle unità operative di Ostetricia e di Ortopedia.