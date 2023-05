Donazioni senza alcuna spesa Cassa e Banca di Imola in campo per sostenere gli alluvionati

Esenzione totale di commissioni e spese in tutti i conti correnti aperti per effettuare donazioni a favore delle popolazioni e delle imprese colpite dal maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla Romagna.

È il provvedimento adottato dal gruppo bancario La Cassa di Ravenna, che oltre alla Cassa di Ravenna comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno.

Alla Cassa di Ravenna è aperto ormai da alcuni giorni il conto corrente IT 38S0627013100 CC0000308114 intestato a ‘La Cassa di Ravenna emergenza alluvione’. Qui tutti i dipendenti e clienti delle banche del gruppo potranno effettuare, come detto in totale esenzione di spese, le proprie donazioni. Gli importi, spiegano dall’istituto di credito, verranno destinati in parti uguali alla Protezione civile dell’Emilia Romagna e alla Croce rossa italiana fortemente impegnate nella gestione dell’emergenza alluvionale. Insomma: un aiuto dal territorio per il territorio, con l’obiettivo di mettere più fondi a disposizione di quelle realtà che operano in prima linea in questi giorni per fronteggiare gli effetti di un disastro senza precedenti.

"Con queste tempestive iniziativa, la Cassa di Ravenna intende dare un forte segnale di sostegno al laborioso mondo agricolo, alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio – spiegano dal gruppo bancario in una nota –, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici".

Già la scorsa settimana, subito dopo la seconda ondata di maltempo che si è abbattuto sulla Romagna, la Cassa di Ravenna aveva deliberato la possibilità di concedere finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre attesteranno di aver subito i danni da un’alluvione che ha flagellato proprio i territori in cui il gruppo bancario è da sempre fortemente radicato.

Tali finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino a un massimo di 250mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con rate mensili e zero diritti di istruttoria. E’ prevista la possibilità di sospendere il piano d’ammortamento dei mutui chirografari e ipotecari in essere per un periodo di 12 mesi.