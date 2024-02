Donini incontra i neo direttori assistenziali

"Vi è stato assegnato un incarico di grande responsabilità, quello di contribuire alla programmazione strategica e alla valorizzazione delle professioni sanitarie, che oggi sanno di avere una figura dirigenziale di riferimento, che riveste un ruolo innovativo. Siete chiamati a operare in un sistema sempre più complesso e specializzato. Sono certo che il vostro sarà un contributo importante per qualificare ulteriormente il servizio sanitario pubblico e universalistico dell’Emilia-Romagna". È il benvenuto dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che nei giorni scorsi ha voluto incontrare i direttori assistenziali nominati di recente, i primi in assoluto a ricoprire questo nuovo ruolo. Per quanto riguarda l’Ausl di Imola, l’incarico è andato a Sabrina Gabrielli.

Classe 1965, castellana, infermiera dal 1984 e a Imola dal febbraio 1994, Gabrielli è entrata in servizio già da alcune settimane. Quella di Gabrielli è una lunga carriera professionale nell’Azienda sanitaria imolese che l’ha vista coordinatrice assistenziale di vari reparti prima, e direttrice infermieristica poi, per arrivare alla nomina, nel 2019, di responsabile della struttura semplice dipartimentale Case della comunità e ospedale di comunità. Il direttore assistenziale è una figura prevista da una recente modifica alla legge regionale sull’organizzazione e il finanziamento delle Aziende sanitarie e ha l’incarico di partecipare alla definizione delle strategie aziendali, in sinergia con tutti i componenti della direzione strategica, promuovendo lo sviluppo delle professioni sanitarie (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), con l’obiettivo di una risposta sanitaria sempre più efficace e integrata.