Dono a Castel del Rio: "Manutenzione garantita"

Diciassettemila euro in dono per ripristinare la terna – un macchinario da cantiere, tipo escavatore – del municipio di Castel del Rio che nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un significativo intervento di ammodernamento. Un lavoro funzionale per garantire lunga vita al mezzo utilizzato da tempo dall’ente di Palazzo Alidosi per effettuare la manutenzione lungo le strade. In particolar modo durante l’inverno quando ghiaccio e neve mettono alle strette l’alta vallata del Santerno. Una mano tesa arrivata dalla compagnia Sara Assicurazioni, rappresentata dall’area manager Oliviero Toselli, e dall’agenzia Sara di Imola con gli agenti Roberto Bernardi e Davide Camanzi (nella foto la consegna). Le due realtà, infatti, hanno effettuato un’elargizione liberale al comune guidato dal sindaco Alberto Baldazzi di ben 10mila euro.

"Una manna inaspettata di fine anno che ci permette di provvedere alla copertura di questa spesa che riguarda la sistemazione del nostro mezzo da lavoro – spiega il primo cittadino alidosiano -. Una cifra inattesa per tirare un sospiro di sollievo". Ma non è tutto. Già, perché anche il gruppo dei cacciatori di Castel del Rio, sodalizio sempre attento alle necessità della comunità e più volte schierato al fianco delle istituzioni locali, ha contribuito all’operazione con la donazione dei 7mila euro a saldo dell’intervento: "La loro attenzione alle esigenze del paese è encomiabile – conclude Baldazzi -. Sono tante le iniziative, tra cui figurano anche diversi appuntamenti conviviali aperti al pubblico, che i cacciatori organizzano per supportare l’abitato. Una sensibilità che merita il nostro ringraziamento".

Mattia Grandi