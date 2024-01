Doppio premio per Avanzi. Le opere del maestro conquistano anche Miami

Il 2024 appena iniziato ha già portato nuove soddisfazioni per l’artista castellano Corrado Avanzi con il conferimento del Premio Miami e del Premio Jacopo da Ponte, entrambi assegnati nell’ambito dell’attività di Spoleto Arte, istituzione culturale presieduta da Salvo Nugnes e coordinata da Vittorio Sgarbi. Il premio Miami è legato all’evento internazionale d’arte figurativa contemporanea organizzato nell’omonima città della Florida, al quale Avanzi partecipa, insieme a numerosi altri artisti, con la video-proiezione di tre sue opere, che sono tuttora esposte a Milano, nell’ambito della Biennale Milano-International Art Meeting 23-24 novembre 2023 (con apertura mostra prorogata al 2 febbraio). Il premio Jacopo da Ponte gli è invece stato conferito per lo spessore della sua arte e della sua ricerca stilistica, caratterizzate in particolare dall’originale tecnica di dipinto a smalto su faesite e dal tema dell’evoluzione della terra, dalla sua creazione nel ribollire del magma, fino agli odierni tsunami, provocati dai cambiamenti climatici. Altra soddisfazione per Corrado Avanzi è stata in questi giorni la visita, nella sua abitazione a Castel San Pietro , di Salvo Nugnes, presidente di Spoleto Arte, nonché noto curatore d’arte, scrittore e reporter, che ha voluto complimentarsi personalmente con lui.

Con i due premi appena conferiti, arriva così a 20 il numero complessivo dei prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali ricevuti fino ad ora dall’artista. Corrado Avanzi è nato a Castel Maggiore nel 1931 e risiede a Castel San Pietro dove svolge la sua attività artistica. Ha cominciato a dipingere ispirato da una notte insonne, quando gli fu chiaro il tema che avrebbe svolto e ricercato per tutta la sua vita artistica: la nascita dell’universo e i suoi componenti, l’acqua, il fuoco, il gas e il magma, elementi che l’artista intrappola in una contrapposizione di colori, che ne esaltano la facoltà creatrice. Apprezzato per l’originalità delle sue opere e per la passione e dedizione che esprime per l’arte, Corrado Avanzi ha ricevuto numerosi premi e ha esposto in gallerie rinomate in tutto il mondo – New York, Spagna, Malta, Milano, Venezia, Roma, San Pietroburgo, Mosca e Londra –, affiancato da illustri personalità del settore artistico. Oltre alla pittura, si è dedicato anche alla scrittura, al teatro, alla musica lirica, alla poesia.