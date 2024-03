Dozza Attiva diventa associazione: "Mainieri candidato civico. Molti consensi bipartisan"

L’associazione Dozza Attiva si presenta e ribadisce il convinto sostegno al candidato sindaco Luca Mainieri.

Lo scopo principale di Dozza Attiva è quello di tutelare, valorizzare e promuovere i beni, gli eventi, le conoscenze in ambito artistico, culturale e sociale del territorio di Toscanella e Dozza, facendo rinascere lo spirito della comunità – spiegano il presidente Matteo Ghini –. Una comunità che intende partecipare alla vita politica del proprio territorio, ponendosi come espressione civica con una propria identità, autonomia e indipendenza. Il gruppo di Dozza Attiva è principalmente costituito da cittadini di Toscanella e del borgo di Dozza, che negli ultimi anni hanno già operato attivamente sul territorio sia in ambito propositivo che in contrasto alle politiche molto discutibili della nostra amministrazione".

La riorganizzazione dei parcheggi per i residenti nel borgo di Dozza, la messa in sicurezza e riapertura della scuola materna Toschi Cerchiari, il blocco della porcilaia in Val Sellustra, le petizioni sulla ex Martelli e altre attività al centro dell’attività.

"Il gruppo, ora formalmente associazione, è quindi un soggetto politico e culturale fortemente attivo sul nostro territorio – spiega Ghini –. Nei giorni scorsi si è fatta molta confusione sul tema della candidatura di Luca Mainieri. Abbiamo infatti avuto modo di vedere il sindaco uscente riproporre in più occasioni la falsità che la candidatura di Luca Mainieri sia una candidatura del Partito Democratico. Questa dichiarazione apparsa in video e in alcuni comunicati stampa, non corrisponde alla verità. È stato proprio all’interno di Dozza Attiva, gruppo di cittadini attivi di area civica, che è maturata la candidatura di Luca Mainieri, tra i soci costituenti dell’Associazione Dozza Attiva. Tale candidatura, che viene quindi da un impegno civile apartitico e trasversale, è stata poi proposta ai partiti di area progressista, dove è stata accolta con entusiasmo. Siamo infatti orgogliosi di affermare che intorno alla nostra proposta si è poi raccolta un’ampia coalizione, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, Verdi e Sinistra Italiana. Il fatto, che ci rende ancora più orgogliosi, è che tale candidatura e il programma proposto dal candidato stanno ottenendo anche un ampio consenso dai cittadini di area centrodestra, a significare che quando si propongono candidature e progetti validi, il consenso è ampio e condiviso, a prescindere dalle scelte di partito".