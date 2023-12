Due giorni col fumetto. A Castel del Rio artisti, incontri e mostra scambio

Prendono il via questo pomeriggio alle 16 negli spazi della Cantinaccia di Palazzo Alidosi, e proseguiranno anche domani, ‘Le Giornate del Fumetto’ di Castel del Rio. L’evento, organizzato dal Comune insieme all’associazione Aics Imola Sport, raccoglie l’eredità delle 17 edizioni del ‘Magnus Day’ ideato per omaggiare il ricordo del maestro Roberto Raviola. Non un disegnatore qualunque ma uno degli autentici giganti della nona arte che scelse la collina bagnata dal Santerno per vivere e ambientare la sua ultima fatica, ‘La Valle del Terrore’. Un albo speciale di Tex Willer, uscito nel 1996 a pochi mesi di distanza dalla scomparsa del genio felsineo, pieno di richiami all’abitato.

Ma sono stati tanti, nel tempo, gli artisti della specialità risucchiati dal fascino dell’atmosfera alidosiana: gli indimenticati Bonvi, Giovanni Romanini, Sergio Tisselli e Gianni Degli Esposti Venturi. Da qui il desiderio di rivedere il titolo dell’iniziativa, solitamente incastonata in una domenica di ottobre della Sagra del Marrone, in toni più generali: "È la prima volta che vedo una bella risposta, in termini di coinvolgimento, da parte dell’intero paese – confida nella vigilia Gabriele Bernabei, anima della kermesse -. Sono in arrivo più di quaranta fumettisti da ogni angolo d’Italia. La volontà è quella di avvicinare i protagonisti al pubblico mettendoli al lavoro in alcuni esercizi pubblici di Castel del Rio".

Così Enzo Troiano, vercellese di origini ma partenopeo a tutti gli effetti, farà tappa nel pomeriggio al Bar Camaggi di Piazza della Repubblica per dare vita a un quadro dedicato a Magnus sotto lo sguardo dei passanti. Ma anche Melissa Zanella, tra le matite più apprezzate di Nathan Never, William Bondi ed il zagoriano Marcello Mangiantini visiteranno i locali del centro per incontrare gli appassionati: "Il futuro sarà proprio quello di portare i fumettisti tra le vie di Castel del Rio in pianta stabile, magari con la bella stagione – anticipa Bernabei -. Toccherà all’Aics Imola Sport, a livello burocratico, portare avanti l’evento.

L’associazione imolese ha deciso di concentrare la propria attività in ambito culturale. Durante ‘Le Giornate del Fumetto’ partirà la campagna di tesseramento e per i nuovi soci è pronta la stampa di un’opera griffata dalla Zanella".

Nel pomeriggio di oggi alle 16 spazio anche alla presentazione della storia dell’Orso ‘Il cuore è rosso e batte a sinistra’ della premiata ditta Bernabei-Fontana e del libro ‘Le radici del buio’ di Renato Gadda illustrato da Stefano Babini. Domani, invece, riflettori puntati sulla Sala Magnus di Palazzo Alidosi dove si raduneranno una trentina di artisti (in arrivo Giuliano Piccininno, Lucio Filippucci, Massimo Bonfatti, Roberto Baldazzini, ndr) ed espositori. Dalle 10 in poi apertura della ‘Mostra scambio del fumetto da collezione’, inaugurazione dell’esposizione ‘Gianni per la Valle’ con le tavole di Degli Esposti Venturi e presentazione del ‘Calendario Alidosiano 2024’ disegnato da Mangiantini. Un capolavoro stampato in 750 copie formato poster che il sindaco Alberto Baldazzi invierà a tutti i residenti.

Mattia Grandi