Due giorni di chiusura per la biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme (via Marconi 29). I due giorni in questione sono mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio: la biblioteca sarà chiusa per lavori pianificati di ripristino dell’impianto elettrico. Non è detto che i due giorni di chiusura siano interi. Non appena sarà possibile l’apprezzata struttura ripartirà. La biblioteca potrebbe, infatti, riaprire nella giornata di giovedì 29 in caso di termine lavori anticipato.

Il telefono della biblioteca è 051 940064.