Ecco la nuova ‘Casa Michele’: "Dedicata alle associazioni"

È stata inaugurata ieri pomeriggio a Casalfiumanese, alla presenza della sindaca Beatrice Poli e dell’assessore regionale Paolo Calvano, la nuova sede della ‘Casa delle Associazioni e della collettività’ al civico numero 2 di via Libertà. Un edificio ribattezzato ‘Casa Michele’ in memoria del compianto Michele Santonastaso (scomparso nel giugno del 2019, ndr) che per anni ha guidato la bocciofila e promosso tante iniziative in paese. L’amministrazione casalese ha identificato nell’immobile, che vanta una posizione strategica nel cuore del centro storico dell’abitato, il contenitore ideale per favorire la crescente sinergia tra le tante realtà che impreziosiscono il florido tessuto associazionistico locale. Ma anche il presidio giusto per una serie di funzioni legate ai servizi socio-assistenziali. Una seconda vita per lo stabile, che ha cambiato la sua destinazione d’uso da residenziale a quella di uffici e ambulatori, costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale per sopperire alle carenze abitative dovute ai bombardamenti. La disposizione interna è distribuita su due piani, per una superficie complessiva di circa 400 metri quadri, e l’intervento più consistente ha riguardato il rinnovato assetto strutturale. Poi il completo rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento, con l’implementazione di climatizzazione e rete dati, e la sostituzione di tutti gli infissi.

Al piano terreno trovano posto i locali destinati alla maggiore frequentazione pubblica come gli ambulatori medici, dotati di sale d’attesa, gli uffici dell’assistenza sociale, di Auser e Cgil con tanto di anticamera e uno spazio per i servizi comunali come il coordinamento pedagogico e lo sportello d’ascolto. Al primo livello, invece, si sviluppano i sei ambienti riservati alle associazioni. Tra queste ci sono Avis, Proloco, Campeggiatori dell’Imolese, Federica Negri, cacciatori e Sporting Valsanterno. Prevista anche una saletta riunioni.

Il cantiere è stato consegnato all’impresa Lacky Impianti il 2 febbraio 2023 e i lavori sono terminati il successivo 15 dicembre con proroga fino alla fine del mese di gennaio di quest’anno per opere di completamento e finitura. Un importo complessivo di 384mila euro dei quali poco meno di 184mila finanziati dalla Regione nell’ambito dei Programmi straordinari di investimenti territoriali e, la restante parte, dalle casse comunali. "Un atto dovuto visto il fervore associazionistico che da anni anima il nostro paese – ha detto la sindaca Beatrice Poli -. Realtà che hanno sempre rivestito un ruolo centrale per l’intera comunità e sono state capaci di alleviare le emergenze sociali e sanitarie con proposte di attività culturali, sportive ed educative". Per l’assessore regionale Paolo Calvano: "Luoghi come ‘Casa Michele’ sono importanti presidi per la coesione sociale e dimostrano come la sinergia tra pubblico e privato produca effetti positivi per la collettività – ha sottolineato -. Un segnale concreto di vitalità e al contempo di ripartenza dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito la comunità".