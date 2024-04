Ecografia tiroidea gratuita per uomini e donne di tutte le età grazie a Corrimola

Grazie al ricavato dell’annuale CorrImola, la corsa/camminata benefica che si è svolta a febbraio in Autodromo, la proposta di prevenzione offerta dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) si amplia con l’ecografia tiroidea gratuita rivolta a donne e uomini di tutte le età. Le ecografie si potranno effettuare, previa prenotazione, il 19 aprile, il 3, 10 e 31 maggio nell’ambulatorio al civico 147 di via Amendola 147. Saranno eseguite dal dottor Sandro Minzoni, che ha lavorato per 35 anni nel reparto di oncologia dell’ospedale di Imola, occupandosi di prevenzione dei tumori. Per prenotazioni e informazioni: 370.3684675 oppure 328.8132930 (Valda Sgubbi, che ricontatterà gli interessati qualora non fosse disponibile al momento della chiamata).

"Dal 1922 la Lega italiana per la lotta contro i tumori dedica le sue energie alla diffusione della cultura della prevenzione, che oggi resta l’arma più efficace per vincere il cancro – sottolineano dalla stessa Lilt –. La prevenzione ci consente di vivere bene e più a lungo: non solo salva la vita, ma evita anche la sofferenza e l’utilizzo di farmaci spesso debilitanti".

La delegazione di Imola di Lilt Bologna da vari anni propone nel mese di ottobre lo screening senologico gratuito alle donne che non rientrino nella fascia d’età coinvolta dagli screening dell’Ausl, quindi a chi abbia meno di 44 anni o più di 75, e agli uomini di tutte le età.