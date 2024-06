Elettori in calo nel circondario. Fontanelice è il più partecipato

Elettori in calo a Imola e nel resto del circondario, nonostante Fontanelice risulti di gran lunga il comune della provincia nel quale si è votato di più: 74,61% (in linea con il 2019) a fronte di una media del 60,84% metropolitana (in Emilia-Romagna al 59,02%). A Imola per le elezioni europee si è recato alle urne il 56,2% degli elettori. Nel 2019, quando si votò solo in una giornata (domenica 26 maggio) lo fece il 63,36% degli aventi diritto. A Castel del Rio, unico comune con Imola in cui non si è votato per le amministrative, l’affluenza per queste elezioni europee è stata del 52,89%. Nel 2019 fu del 61,16%. A Castel San Pietro ha votato il 65,36% degli aventi diritto (70,78% finale nel 2019), e a Medicina il 63,69% (70,66% cinque anni fa). A Dozza siamo al 65,63% ( 68,83% nel 2019), a Mordano 66,79% (74,71%). Castel Guelfo 65,17% contro il 72,15% del 2019. Per quanto riguarda la Vallata del Santerno, a Casalfiumanese ha votato il 62,88% degli aventi diritto (71,24% nel 2019); a Borgo Tossignano il 66,08% contro il 69,24% di cinque anni fa.