Enrico Ronzani al Blues Festival di Bubano

Continua la programmazione del Bubano Blues Festival che, a colpi di sold out, si conferma una delle rassegne musicali più apprezzate del territorio. Il 6 febbraio, dalle ore 21, sul palco della sala civica i Mobius insieme a Enrico Ronzani. Spazio a sonorità funk e rock, ma anche a cover che abbracciano il soul, il blues e l’r’n’b, con gli straordinari musicisti di una band attiva dal 2013 e composta da talentuosi artisti professionisti laureati con master di specializzazione nei propri strumenti.

Il gruppo, inoltre, non è nuovo a contaminazioni di carattere etnico e jazzistico per via della formazione dei singoli componenti e riscuote notevoli apprezzamenti per i tratti di assoluta originalità. Per non parlare della possibilità di vedere e sentire dal vivo Enrico Ronzani, giovane pianista considerato uno dei talenti emergenti della specialità. Il suo elemento distintivo? Quella versatilità musicale, scandita da virtuose e creative improvvisazioni, capace di portarlo sui palcoscenici italiani più prestigiosi. Come da tradizione, per chi vorrà, l’esibizione live sarà anticipata dalla Cena Blues di pesce con prenotazione obbligatoria (tel. 331.3382041 – 333.4989269).

