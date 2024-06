Esercitazioni antincendio ai nidi comunali

Esercitazioni antincendio nei nidi d’infanzia comunali Girotondo di Castel San Pietro Terme e Arcobaleno di Osteria Grande. "Per i bimbi – spiegano dal Comune – è stata solo un’occasione come tante altre per giocare al trenino in giardino insieme alle dade, ma per l’Amministrazione comunale questi sono appuntamenti molto importanti, che si ripetono periodicamente e ai quali viene dedicata grande attenzione". Hanno partecipato in totale 94 bambini, di cui 58 al nido Girotondo di Castel San Pietro Terme con 14 educatrici più una ragazza del servizio civile, e 36 all’Arcobaleno di Osteria Grande, accompagnati da 8 educatrici. Erano presenti responsabili e operatori dell’ufficio scuola, dell’ufficio organizzazione, dell’ufficio tecnico e della Polizia Locale. A sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni, l’ingegnera della ditta specializzata che il Comune ha incaricato per il Servizio Prevenzione e Protezione.