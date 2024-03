Estate sul Santerno. Al via i lavori per il lido

Sono in corso i lavori di sistemazione dell’area fluviale sul Santerno, per la parte in concessione al municipio, in vista dell’arrivo della prossima stagione estiva. Un’attività di pulizia e movimento terra finalizzata al recupero del lido danneggiato dalla piena della scorsa primavera e della recidiva autunnale.

L’intervento prevede, inoltre, il miglioramento dell’area carrabile in prossimità del chiosco con il posizionamento di nuove staccionate e la sistemazione degli arredi e di alcune pertinenze della struttura solitamente presa d’assalto dai bagnanti.

"Si tratta di una serie di opere pianificate da tempo in stretta sinergia con il gestore del chiosco insieme al quale abbiamo analizzato il cronoprogramma di riqualificazione dell’area in proiezione della stagione primaverile ed estiva – ha spiegato il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi -. La piena del Santerno di novembre ha avuto un impatto devastante sulla zona. Un plauso all’impegno e alla dedizione dello staff della struttura che, nonostante i danni subiti con rilevanti perdite economiche e le lungaggini per i ristori, non si è perso d’animo per riabbracciare presto la propria clientela".

Mattia Grandi