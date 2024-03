Eventi in autodromo a Imola, parcheggi più cari: fino a 27 euro per la sosta giornaliera

Imola, 23 marzo 2024 – Aumentano ancora, a distanza di un anno dal precedente ritocco, i prezzi dei parcheggi in zona Autodromo durante gli eventi del circuito. In particolare, per effetto della delibera appena approvata dalla Giunta del sindaco Marco Panieri, la tariffa per la sosta giornaliera per le auto (fino a nove posti) sale da 15 euro a 20 euro (è raddoppiata rispetto al 2022, quando si pagavano appunto 10 euro), mentre i mezzi fino a 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) pagheranno 25 euro contro i 20 di un anno fa. La spesa giornaliera da affrontare per parcheggiare camper e roulotte nei dintorni dell’Autodromo, perlomeno durante i grandi eventi, passa infine da 22 a 27 euro. Invariato, invece, il costo della sosta per autobus (60 euro al giorno) e per moto (10 euro).

Il precedente aumento delle tariffe per la sosta, varato dalla Giunta a marzo 2023 dopo anni di tariffe invariate, era stato accompagnato da qualche polemica. "Un bel comitato di accoglienza per i visitatori…", avevano protestato dall’opposizione. Diversa la lettura del sindaco Panieri, che nella circostanza aveva sottolineato l’importanza degli incassi garantiti dalla sosta a pagamento durante il Gran premio per il sostegno al territorio.

“È positivo che sia la città a gestire le ricadute della Formula 1 – aveva rimarcato il primo cittadino un anno fa in Consiglio comunale rispondendo alle critiche della Lega –. Il 50% delle entrate va infatti alle associazioni locali, sportive e non. In questo modo, diamo liquidità a chi svolge un servizio in maniera volontaria".

In altre parole, per dirla sempre con il sindaco Panieri, "su ogni euro che incassiamo, la metà viene data a queste realtà. E l’altro 50% – aveva aggiunto il primo cittadino nel 2023 – resta invece a disposizione di Area Blu per coprire le spese legate all’organizzazione dell’evento fuori dall’Autodromo: cartellonistica, iniziative, bagni pubblici e treni speciali regionali. Sono soldi che altrimenti dovremmo togliere dal bilancio. Usando il metodo del buon padre di famiglia, incameriamo risorse da chi arriva da fuori e le mettiamo a sostegno dei conti del Comune, per evitare di sottrarre fondi per altre cose. Mi sembra un’operazione semplice, chiara e lineare".