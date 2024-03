Evento top al Golf club. Gara nazionale Terme, weekend con i campioni

Il "Le Fonti" e le Terme assieme per un weekend di grande golf. Si svolgerà il 28 e il 29 marzo la gara nazionale intitolata alle Terme, patrocinata dal Comune. Si tratta di un evento di grande rilevanza visto che la gara sarà valida per il ranking nazionale e che vedrà la partecipazione di 140 tra i migliori giocatori e giocatrici dello Stivale. La manifestazione intitolata alle Terme sarà soltanto la prima di un calendario 2024 foltissimo di appuntamenti, in un anno non certo banale per il "Le Fonti". Proprio nel 2024, infatti, a dicembre, il Golf Club di viale Terme compirà il primo quarto di secolo. Il taglio del nastro avvenne nel 1999, primo club in Italia di proprietà di un comune. A seguire l’intero percorso che portò alla sua nascita c’era Ivano Serrantoni, il presidente di allora e di oggi, che parla di "un traguardo importante raggiunto, un traguardo che vogliamo condividere prima di tutto con i nostri soci senza i quali la nostra attività non avrebbe raggiunto tanti traguardi, ma anche con le realtà economiche del territorio, prima di tutto gli stabilimenti termali a cui è dedicato questo evento".

Per misurare il prestigio raggiunto in 25 anni dal "Le Fonti" bastano i numeri di questo 2024, con il club di viale Terme che ha ricevuto dalla Federazione Italiana Golf l’assegnazione di ben 7 tornei nazionali nell’anno in corso tra cui, a fine agosto, il prestigioso campionato nazionale a squadre Pallavicino under 18. "E’ un motivo di grande orgoglio essere stati prescelti per ospitare questi tornei nazionali in questo anno di ripresa dopo gli eventi alluvionali di maggio 2023 che hanno causato alcuni danni al percorso i cui lavori di recupero sono in via di ultimazione", non nasconde la soddisfazione Ivano Serrantoni. A benedire l’appuntamento di fine marzo è anche Stefano Iseppi, amministratore delegato della società Terme di Castel San Pietro, che vede nella gara nazionale intitolata alle Terme di Castel San Pietro "un’importante occasione per valorizzare la qualità dei nostri percorsi di cura e prevenzione naturali, grazie alle ottime e pregiate qualità delle nostre acque termali. Sia che ci si avvicini alle Terme di Castel San Pietro per una riabilitazione mirata, sia che si desideri migliorare il proprio respiro e le proprie prestazioni, il nostro sistema integrato con l’Anusca Palace Hotel risponde a queste esigenze, offrendo una soluzione unica per tutti gli atleti".

Claudio Bolognesi