Formula 1, conto alla rovescia: arrivano le tribune provvisorie, il circuito sale a 90mila posti

Imola, 8 marzo 2025 – La lunga marcia di avvicinamento al Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio è iniziata. In questi giorni, con un discreto anticipo rispetto ai tempi, gli operai sono infatti al lavoro per montare le tribune provvisorie che consentiranno all’Autodromo di raggiungere anche quest’anno la capienza massima di 90mila posti giornalieri.

Nuove gradinate mobili sono già visibili, in particolare, dopo la curva Tosa (accanto al settore prato, ma in una posizione più alta) e all’ex variante Alta, oggi curva Gresini, dove è in corso di allestimento anche lo spazio coperto riservato ai disabili. Altre verranno costruite, nelle prossime settimane, alla Villeneuve (tre tribune in un’area dove solitamente non ci sono posti a sedere), alle Acque Minerali (due, una per lato) e ancora alla Gresini (lato strada).

I biglietti sono disponibili ormai da tempo. E anzi, a oltre due mesi dal Gp, non ne restano poi così tanti. La prima fase della prevendita dei tagliandi per la gara si era aperta lo scorso mese di settembre, all’indomani del trionfo della Ferrari a Monza. In quella circostanza, si era scelto di mettere al riparo dagli aumenti generalizzati (a parte il biglietto circolare) quanti avevano già acquistato un tagliando per il weekend del 2024, a patto però di comprare un nuovo titolo di ingresso per il 2025, scontato dell’8% sul prezzo di listino, entro il 30 novembre. A inizio febbraio è invece cominciata la seconda e ultima fase di una prevendita che pare stia andando piuttosto bene. Al netto di eventuali nuove disponibilità, per il giorno della gara risultano infatti esauriti i prati e le tribune Rivazza e Tosa. Sold-out anche le tribune Villeneuve 1 e 2, Acque minerali 1-2-3 e 4, Gresini 1-2. Insomma, l’effetto Hamilton, con il pilota inglese che correrà a Imola il suo primo Gran premio europeo al volante della Ferrari, sembra esserci. E questo nonostante i prezzi siano, non da oggi, tutt’altro che popolari.

Per assistere alla gara dalle tribune centrali coperte serviranno 720 euro, contro i 660 euro dello scorso anno. Nelle due tribune scoperte di fronte alla zona podio, invece, si spenderanno 545 euro contro i 500 del 2024. Balzelli più contenuti per i frequentatori delle tribune Tosa, Acque minerali e Gresini: si passa da 300 a 315 euro. E alla Villeneuve da 260 a 270. Ritocchi si registrano praticamente ovunque, in giro peri vari settori, anche per quanto riguarda i prezzi di venerdì e sabato, degli abbonamenti e dei tagliandi ridotti under 12. Nessun aumento per i biglietti con ingresso circolare (senza posto a sedere) prezzo intero, bloccati a 75 euro.