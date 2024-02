Fantaveicoli, è il giorno della sfilata : "Pronti per la festa più allegra"

È il giorno dei Fantaveicoli. Saranno undici i mezzi ecologici che, pioggia permettendo, a partire dal primo pomeriggio animeranno la tradizionale sfilata di Carnevale. Esemplari unici, frutto della fantasia di sapienti costruttori un po’ artisti, un po’ artigiani, un po’ inventori, che dall’area del Lungofiume punteranno al cuore della città. Una grande festa in cui il buonumore la fa da padrone, ma con un’attenzione particolare all’ecologia e alla mobilità verde, anche abbracciando la virtuosa filosofia del riuso.

La sfilata di questa 27esima edizione partirà da via Pirandello alle 14.30 per concludersi in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi. Il gioioso corteo sfilerà sotto il grande palco, da cui dj Paolino di Radio Bruno, conduttore della manifestazione, presenterà tutti i partecipanti al pubblico.

Le categorie previste per il concorso sono: ‘Fantaveicoli’, diviso nelle sezioni Fantaveicoli e Scuole (riservato agli istituti di ogni ordine e grado), e ‘Gruppi mascherati’. Le iscrizioni si sono chiuse venerdì scorso. Undici, come detto, i mezzi partecipanti, tre dei quali sono frutto dei laboratori di costruzione realizzati nei centri giovanili Ca’ Vaina, Sesto Imolese e Marconi; sei gli istituti comprensivi in gara nella sezione loro dedicata e tre i gruppi mascherati.

Oltre a tutti i partecipanti al concorso, alla grande sfilata prendono parte anche alcuni gruppi musicali, che animeranno la giornata a con il loro groove e le loro danze. In apertura della parata, come da tradizione consolidata, la banda musicale cittadina seguita da tre ospiti: Bloko Intestinhao (i ritmi del Brasile), Cambria Funky Style (entusiasmo contagioso dalla provincia di Pisa tra funky e swing) e Wanna Gonna Show (novità assoluta nel panorama delle street band).

"Siamo pronti a vivere insieme la festa più allegra dell’anno", commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.

Tutto il percorso sarà completamente transennato. Non ci sono accessi obbligati, ma indicazioni puntuali per i pedoni e indicazioni per la viabilità nella zona adiacente al percorso segnalate con apposita ordinanza. Non è permesso portare con sé nell’area della manifestazione bombolette metalliche (schiume, spray, ecc.), oltre che contenitori di vetro. Come sempre, è consigliato al pubblico di distribuirsi lungo tutto il percorso della sfilata e non recarsi solo nella piazza Matteotti per il momento conclusivo.