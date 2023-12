Fantaveicoli pronti al via. Aprono le iscrizioni

Tornano i Fantaveicoli. E le iscrizioni sono già aperte. Il Carnevale dei Fantaveicoli si terrà infatti l’11 febbraio. "Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali – ricordano dal Comune – : questi temi, uniti all’originalità di tanti artistiinventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni. Proprio questa lunga tradizione, unita all’originalità e specificità del Carnevale imolese, unico nel suo genere, ha consentito al Carnevale dei Fantaveicoli di essere iscritto nella lista del Carnevali Storici, istituita dal Ministero della Cultura".

D’altro canto, il Carnevale imolese ha ottenuto un importante riconoscimento anche dalla Regione la quale, attraverso la Legge Regionale 142022 ha istituto un Albo Regionale dei Carnevali storici nel quale è stato inserito anche il Carnevale dei Fantaveicoli.

I tre concorsi 2024 sono: Fantaveicoli, diviso nelle categorie Fantaveicoli e Scuole (riservato alle scuole diogni ordine e grado); Gruppi mascherati; Mascherini e biciclette (0-14 anni).

I Fantaveicoli candidabili sono "sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema e lo spirito del Carnevale imolese, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi,

lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di

recupero. Non è posto nessun limite alla fantasia. Gruppi mascherati: possono partecipare

gruppi di amici, rappresentanti di associazioni, persone di qualsiasi età in maschera, che sfilino

insieme. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso. Mascherine e biciclette: è riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema con tutta la propria creatività e l’ingegno utilizzando materiali ecologici e di recupero.

La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro il 2 febbraio 2024.

Tutte le informazioni, i regolamenti e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola all’indirizzo: www.comune.imola.bo.itfantaveicoli.