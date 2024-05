FdI al Centro cittadino. Sostegno a Cavedagna

Entra nel vivo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista del doppio appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno, quando si voterà sia per le Europee che per le Comunali. Amministratori e militanti del partito di Giorgia Meloni si sono ritrovati ieri sera per un’iniziativa sotto la Galleria del centro cittadino alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di persone.

Assieme a Stefano Cavedagna, in corsa per un posto a Bruxelles, e ai candidati di Fratelli d’Italia alle amministrative del circondario (si vota in otto comuni su dieci, tutti tranne Imola e Castel del Rio), sono intervenuti il deputato Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la consigliera regionale Marta Evangelisti e i consiglieri comunali di Imola guidati dal capogruppo Nicolas Vacchi.

"Stefano è una persona vicina al territorio, che conosce la comunità - dice Vacchi di Cavedagna -. E in queste settimane continueremo a portare avanti le sue proposte".

Ed Evangelisti: "Per noi è un grande orgoglio candidarlo. Porteremo il territorio e i valori della destra a Bruxelles".

Poi Cavedagna, che assicura il proprio impegno per un’Europa "giusta con cittadini, imprese e agricoltori. E con meno burocrazia e più tutela della nostra gente".

Infine la parola a Bignami: "Bisogna essere credibili per riscuotere la fiducia di chi ci dà il suo consenso – avverte il viceministro rivolto ai candidati di Fratelli d’Italia –. Questo appuntamento elettorale è solo il primo tempo di una partita che si concluderà con Regionali. E che noi giochiamo per vincere".

e. a.