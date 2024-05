Ferrari e Mercedes. Sainz e Leclerc coi tifosi, poi Hamilton e Russell

Di giorno la Fan zone in via Malsicura, dal tramonto in avanti la festa si sposta in piazza Matteotti. Eccoli i due centri di gravità del Gran premio di Formula 1: uno in Autodromo, l’altro nel cuore del centro storico. Lo spazio destinato ai tifosi che arrivano all’Enzo e Dino Ferrari tornerà ad animarsi questa mattina per la sua giornata clou. Dopo il piloti della Haas (attesi sul palco alle 9.55), saranno i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz a prendersi finalmente l’abbraccio dei tifosi (alle 10.40). Poi toccherà ai piloti Alpine e Red Bull (10.55). Si chiude con il futuro ferrarista Lewis Hamilton, atteso alle 11.05 assieme all’altro alfiere della Mercedes, George Russell.

Alle 12.30 sarà la volta dell’ultimo turno delle prove libere, mentre per conoscere la griglia di partenza di domani bisognerà attendere le qualifiche odierne (alle 16). Spenti i motori, almeno quelli della Formula 1, si torna sul palco della Fan zone con un pomeriggio all’insegna delle donne protagoniste nel mondo dei motori: dalle 17.35 alle 18 si alterneranno sul palco Nadia Gresini (Grasini Racing), Elena Alberti (Penske), Elena Penazzi (assessora all’Autodromo) e la stilista Elisabetta Franchi.

Proseguiranno anche oggi le tante attività in via Malsicura tra simulatori di guida che gareggeranno in contemporanea e la F1 Pitstop Challenge dove i fan si potranno sfidare tra loro per cambiare le gomme nel più breve tempo possibile. Tantissime inoltre le monoposto storiche del Circus.

Fin qui il programma all’Enzo e Dino Ferrari. Una volta usciti dal circuito, però, la festa continua in centro storico con il ‘FuoriGp’. Piazza Matteotti ospita il villaggio ‘Terre e motori’ aperto dalle 10 alle 00.30. Ci sono simulatori di guida, show di auto, giochi rinascimentali e ancora street food del territorio. La sera musica dal vivo, la stessa che anima piazza Gramsci e piazza Caduti per la Libertà. Degustazioni e iniziative varie anche in via Emilia Est e, in generale, un po’ in tutto il centro storico.

Ricco anche il menù di mostre ed esposizioni, in parte ereditate dal Mondiale Endurance e dal trentennale della morte di Ayrton Senna. Il pilota brasiliano è infatti protagonista, oltre che delle luminarie nel cuore della città, del percorso fotografico Magic al museo San Domenico (oggi e domani 10-13 e 15-19) e di quello allestito da Marco Isola in via Appia (oggi e domani 10-22). E ancora, tracce di Senna anche nella mostra di documenti legati all’Autodromo che oggi sarà aperta in biblioteca comunale fino alle 13. Vale la visita anche la mostra di Stefano Pierotti alla Salannunziata (oggi e domani 10-13 e 16-19).

Ma il centro storico, e in particolare le vie Appia e Mazzini, ospitano anche esposizioni di auto a cura del Crame. In Municipio ecco invece la mostra di Giovanni Cremonini (oggi 7-13 e 15-18) sempre dedicata alla F1. A far immergere i tifosi della Ferrari (e non solo loro) nell’atmosfera del Circus contrbuiscono l’allestimento di bandiere lungo l’asse stazione-Autodromo, i totem colorati, le vetrine a tema e le girandole tricolori.