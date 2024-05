Festa finale per ‘Cronisti in classe’ . Trionfano le Scuole Valsalva

Festa finale per ‘Cronisti in classe’ il nostro Campionato di giornalismo dedicato alle scuole scondarie di primo grado imolesi. Le premiazioni che si sono tenute ieri nella sede centrale della Banca di Imola – sostenitrice del progetto fin dall’inizio – in piazza Matteotti hanno sancito la conclusione di un anno che ha visto gli studenti cimentarsi con numerosi temi di attualità. Presenti quasi tutte le scuole (assenti giustificate le Sante Zennaro). A fare gli onori di casa sono stati il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini, il direttore generale Sergio Zavatti e il consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Ugo Mongardi Fantaguzzi.

Il presidente Tamburini ha rimarcato l’importanza dell’informazione, anche in forma digitale, tracciando un parallelo con la banca: oggi qualsiasi operazione si può fare da un telefono, ma allo stesso tempo sono fondamentali le relazioni fra persone che si costruiscono nelle filiali. Scegliere i vincitori per la giuria è stato particolarmente difficile, visto il contributo di qualità offerto da tutte le scuole. Le scuole vincitrici hanno ricevuto, oltre a una targa e a omaggi del Carlino e della Banca di Imola, buoni acquisto per materiale scolastico.

Ad aggiudicarsi il primo premio sono state le scuole Valsalva di Imola che hanno affrontato temi molto attuali e importanti: la guerra, i social, i femminicidi ma anche temi più vicini alla cronaca locale, intervistando per esempio il personale del canile municipale. Un lavoro da veri giornalisti che è valso il primo premio.

Lavoro di primissimo livello anche per gli studenti delle scuole Orsini di Imola, classificatesi al secondo posto: hanno affrontato le differenze di genere, intervistato una poetessa, un funzionario onu e raccontato il Radio lab dell’IC.7.

Terzo posto per le Visitandine Malpighi di Castel San Pietro, i cui studenti hanno affrontato temi di attualità come il cyberbullismo, ma hanno anche intervistato il loro sindaco. Premio per la partecipazione – ma davvero vicinissime al podio – è andato alle scuole Aldo Moro di Toscanella di Dozza e alle Sante Zennaro di Imola. Nei prossimi giorni (la data sarà comunicata) sarà pubblicato un inserto nel quale ripubblicheremo le pagine realizzate degli studenti.